أمير الرياض يبارك للنصر تحقيق لقب دوري المحترفين لكرة القدم

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم الأحد، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، سعود بن محمد آل سويلم، وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهازين الإداري والفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد تحقيق النادي لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2018/2019م.

وفي بداية الاستقبال أعرب الأمير فيصل بن بندر عن تهنئته للجميع بتحقيق البطولة، منوهًا بالمستوى العالي التي ظهر به الدوري السعودي من خلال أنديته ومنافساتها القوية على تحقيق الكأس الغالية، مؤكدًا دعم القيادة واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة، متمنيًّا لجميع الفرق التوفيق والنجاح في البطولات المحلية والدولية.

وفي الختام التقط أمير المنطقة الصور التذكارية مع نجوم الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري.

وحقق فريق النصر النجمة الثامنة في تاريخه بالدوري، بعدما نجح في استعادة اللقب الغائب عن الفريق منذ عام 2015، بفوزه على الباطن بهدفين مقابل هدف وحيد وتصدره للمسابقة بفارق نقطة عن الهلال حامل اللقب، في ختام منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.