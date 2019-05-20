السعودية اليوم / " كيمارك " ينظم ملتقى يوم العلم والابتكار



الرياض 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

نظم مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية اليوم, ملتقى يوم العلم والابتكار تحت شعار" حان وقت نقل نتائج الأبحاث إلى واقع ملموس"، بحضور 18 متحدثًا من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والأطباء المهتمين بمجال المعرفة الطبية, وذلك في قاعة المحاضرات الرئيسة بمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالرياض.

وتضمن الملتقى استعراض إنجازات مشاريع الأبحاث، ومناقشة فرص تعزيز المعرفة والابتكارات القوية التي تم جمعها من جميع المبتكرين في الشؤون الصحية بوزارة بالحرس الوطني، إضافة إلى مناقشة سبل المضي قدمًا في ترجمة هذه المعرفة والأبحاث إلى منتجات أو حلول للاستفادة من الرعاية الصحية والطبية في القطاعات الصحية بالمملكة.

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