السعودية اليوم / وزيرة السياحة المصرية: إصابات وخدوش طفيفة بحادث انفجار أتوبيس سياحي بالجيزة



القاهرة 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

أكدت وزيرة السياحة المصرية الدكتورة رانيا المشاط، أن حادث انفجار عبوة ناسفة بجوار أتوبيس سياحي أثناء مروره بميدان الرماية في محافظة الجيزة اليوم، أسفر عن حدوث إصابات طفيفة، وخدوش لعدد من السائحين الذين كانوا داخل الحافلة.

وقالت وزيرة السياحة المصرية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الحافلة كان يستقلها 28 سائحًا، وتم نقل 3 مصابين منهم إلى المستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وذلك حتى يتمكنوا من استكمال رحلتهم في مصر.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت على موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في وقت سابق اليوم، عن انفجار جسم غريب أدى إلى تهشم زجاج أتوبيس يستقله عدد 25 فردًا من جنوب أفريقيا بمنطقة الرماية في الهرم.

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