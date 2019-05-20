السعودية اليوم / محافظ حفر الباطن يزور المرضى المنومين بالمستشفى المركزي



حفر الباطن 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

قام صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن مساء اليوم, بزيارة المرضى المنومين في المستشفى المركزي, للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة لهم, سائلاً الله عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

كما تفقد سموه مشروع وحدة قسطرة وجراحة القلب بالمستشفى, حيث اطلع على مراحل المشروع وكامل التجهيزات التي تمت, مؤكداً أن المشروع ذو أهمية وقيمة عالية وسيحدث نقلة نوعية في صحة المحافظة لخدمة المستفيدين .

وشهد سمو محافظ حفرالباطن توقيع عقدين لشراكات مجتمعية الأولى بين صحة حفر الباطن ممثلة بمدير الشؤون الصحية ناصر الصافي, وبين اللجنة الطبية الخيرية – معافى- ممثلة برئيس اللجنة الدكتور عبدالله المحيميد, التي تهدف إلى استقطاب أطباء استشاريين في عدد من التخصصات الدقيقة للمحافظة.

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