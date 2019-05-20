السعودية اليوم / نشرة عن كميات الأمطار ومنسوب المياه في بعض السدود خلال 24 ساعة الماضية/ إضافة أولى واخيرة

الرياض 14 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة, ومنسوب المياه في بعض السدود خلال 24 ساعة الماضية، حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة :
وفيما يلي بيان بكميات الأمطار في بعض المناطق :
أولا: كمية الأمطار :
منطقة الرياض :
شمال شرق عفيف 0.20 ملم
جنوب غرب عفيف 3.20 ملم
الجامعية 1.40ملم
منطقة مكة المكرمة :
القنفذة / ثلاثاء الخرم 84.00 ملم
طريق الشفاء الدائري 42.40 ملم
الفانجة 0.40 ملم
بني يزيد 7.40 ملم
السديره 9.60 ملم
الحفاير 5.20 ملم
العرضية الشمالية 0.60 ملم
القنفذة 6.60 ملم
العفيرية 1.80 ملم
رنية 2.20 ملم
الموية الجديد 10.60 ملم
القريع بني مالك 8.60 ملم
بني سعد 36.40 ملم
طريق الكر الهدا 5.60 ملم
الريان 0.40 ملم
ثريبان 12.00 ملم
وادي وج 25.00 ملم
شمال غرب الحرم 1.00 ملم
الهدا 42.40 ملم
يلملم 2.60 ملم
حرة الشراع 0.20 ملم
منطقة المدينة المنورة :
شمال شرق الحمنه 0.20 ملم
منطقة القصيم :
بريدة 3.00 ملم
عيون الجواء 2.20 ملم
البدائع 2.20 ملم
شري 2.00 ملم
الرس 0.50 ملم
عقلة الصقور 2.00 ملم
عنيزة 1.20 ملم
البكيرية 1.20 ملم
دخنه 1.00 ملم
الفوارة 0.20 ملم
منطقة عسير :
ابها 51.00 ملم
بيشة 11.00 ملم
بللسمر 24.00 ملم
محايل 36.00 ملم
آل عامر 12.00 ملم
طريب 5.00 ملم
مزهر 15.00 ملم
الشعف 3.40 ملم
الفرشة 36.20 ملم
ثلوث المنظر 0.40 ملم
خاط 23.60 ملم
رجال ألمع 1.40 ملم
سبت بني بشر 2.40 ملم
الماوين 6.20 ملم
العين 13.00 ملم
الفرعة 33.00 ملم
المهلل 3.80 ملم
غرب بارق 8.20 ملم
وادي الحياة 4.20 ملم
شمال سبت بني بشر 2.20 ملم
مهر 1.20 ملم
الواديين 11.00 ملم
عفراء 28.40 ملم
العسران 2.00 ملم
عقبة ضلع 1.80 ملم
الزيمه 4.00 ملم
سراة عبيدة 1.00 ملم
الحمنه 0.20 ملم
منطقة جازان :
الموشت الشمالية 0.60 ملم
هروب 0.20 ملم
صامطة 2.20 ملم
مجعر 0.20 ملم
منطقة الباحة :
بيده 32.00 ملم
بلجرشي 14.00 ملم
المخواه 3.00 ملم
الاجاعدة 43.00 ملم
الباحة 40.00 ملم
العقيق 14.50 ملم
الشعراء 2.60 ملم
الحابس 32.60 ملم
الكراء 26.60 ملم
حصن الحابس 3.40 ملم
كرا الحائط 2.20
// يتبع //
00:30ت م
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عام / نشرة عن كميات الأمطار ومنسوب المياه في بعض السدود خلال 24 ساعة الماضية/ إضافة أولى واخيرة
ثانيا : منسوب السدود :
منطقة الرياض
الأحمر 1.70 متر
الأرطاوية 1.70 متر
البوضة 4.10 متر
الجزر 3.30 متر
الحفنه 2.90 متر
الجفير 1.70 متر
الحائر 6.00 متر
الحائر بالمجمعة 6.00 متر
الحريق 4.90 متر
الحريق بالوشم 2.70 متر
الحلوه 1.00متر
النحابج 2.80 متر
الخروعيه 3.90 متر
السدبرية 3.80 متر
الشحمه 2.90 متر
الشعراء 2.00 متر
الغاط 5.80 متر
للبل 4.80 متر
الفحيحيل 1.70 متر
الفوارة 2.80 متر
القويعية 2.50 متر
المجمعه 4.40 متر
المشقر 5.70 متر
المعنى 4.50 متر
المهدية 3.70 متر
الهدار 5.80 متر
تمير 0.50 متر
جلاجل 5.50 متر
حجيلا 1.90 متر
حايجه 2.90 متر
حراضه 1.90 متر
حنفة عروى 1.50 متر
روضة سدير 0.50 متر
شعيب الغدير 1.40متر
صلبوخ 5.15 متر
ضرماء 4.00 متر
عسيلان بالزين 4.00 متر
عضيدان 1.65 متر
عنان 1.50 متر
قبيبان 1.50 متر
لبن 1.30 متر
لصاد 2.90 متر
مرات 3.10 متر
مزوى 5.20 متر
نمار 2.50 متر
منطقة مكة المكرمة
ام الدوم 1.00متر
الجذية بشوقب 11.50 متر
الجناح 17.00 متر
الراغية 5.00 متر
الرامه 5.00 متر
السبعان 1.50 متر
العطاء 14.00 متر
اللقيطه 3.00 متر
المحند 6.00 متر
بسل 9.00 متر
بطحان بالكامل 1.50 متر
تربه 6.00 متر
ثماله 5.00 متر
داماء 7.50 متر
رابغ 31.85 متر
شوان 4.00متر
ضراء 6.00 متر
ضري 1.50 متر
عمت 4.00 متر
فيضة المسلح 2.00 متر
قراض 8.00 متر
قرن 16.00 متر
قتونا 2.50 متر
كتنه 2.00 متر
كلاخ 5.00 متر
لبه 4.00 متر
مرواني 13.30 متر
ملكان 6.00 متر
ميسان 9.00 متر
وادي حلي 31.59 متر
وداي فاطمة 10.50 متر
ويح 12.00 متر
باصب 1.00 متر
// انتهى //
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.