السعودية اليوم / نشرة عن كميات الأمطار ومنسوب المياه في بعض السدود خلال 24 ساعة الماضية

الرياض 14 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واسأصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة, ومنسوب المياه في بعض السدود خلال 24 ساعة الماضية، حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة :وفيما يلي بيان بكميات الأمطار في بعض المناطق :أولا: كمية الأمطار :منطقة الرياض :شمال شرق عفيف 0.20 ملمجنوب غرب عفيف 3.20 ملمالجامعية 1.40ملممنطقة مكة المكرمة :القنفذة / ثلاثاء الخرم 84.00 ملمطريق الشفاء الدائري 42.40 ملمالفانجة 0.40 ملمبني يزيد 7.40 ملمالسديره 9.60 ملمالحفاير 5.20 ملمالعرضية الشمالية 0.60 ملمالقنفذة 6.60 ملمالعفيرية 1.80 ملمرنية 2.20 ملمالموية الجديد 10.60 ملمالقريع بني مالك 8.60 ملمبني سعد 36.40 ملمطريق الكر الهدا 5.60 ملمالريان 0.40 ملمثريبان 12.00 ملموادي وج 25.00 ملمشمال غرب الحرم 1.00 ملمالهدا 42.40 ملميلملم 2.60 ملمحرة الشراع 0.20 ملممنطقة المدينة المنورة :شمال شرق الحمنه 0.20 ملممنطقة القصيم :بريدة 3.00 ملمعيون الجواء 2.20 ملمالبدائع 2.20 ملمشري 2.00 ملمالرس 0.50 ملمعقلة الصقور 2.00 ملمعنيزة 1.20 ملمالبكيرية 1.20 ملمدخنه 1.00 ملمالفوارة 0.20 ملممنطقة عسير :ابها 51.00 ملمبيشة 11.00 ملمبللسمر 24.00 ملممحايل 36.00 ملمآل عامر 12.00 ملمطريب 5.00 ملممزهر 15.00 ملمالشعف 3.40 ملمالفرشة 36.20 ملمثلوث المنظر 0.40 ملمخاط 23.60 ملمرجال ألمع 1.40 ملمسبت بني بشر 2.40 ملمالماوين 6.20 ملمالعين 13.00 ملمالفرعة 33.00 ملمالمهلل 3.80 ملمغرب بارق 8.20 ملموادي الحياة 4.20 ملمشمال سبت بني بشر 2.20 ملممهر 1.20 ملمالواديين 11.00 ملمعفراء 28.40 ملمالعسران 2.00 ملمعقبة ضلع 1.80 ملمالزيمه 4.00 ملمسراة عبيدة 1.00 ملمالحمنه 0.20 ملممنطقة جازان :الموشت الشمالية 0.60 ملمهروب 0.20 ملمصامطة 2.20 ملممجعر 0.20 ملممنطقة الباحة :بيده 32.00 ملمبلجرشي 14.00 ملمالمخواه 3.00 ملمالاجاعدة 43.00 ملمالباحة 40.00 ملمالعقيق 14.50 ملمالشعراء 2.60 ملمالحابس 32.60 ملمالكراء 26.60 ملمحصن الحابس 3.40 ملمكرا الحائط 2.20// يتبع //00:30ت م0200

عام / نشرة عن كميات الأمطار ومنسوب المياه في بعض السدود خلال 24 ساعة الماضية/ إضافة أولى واخيرة

ثانيا : منسوب السدود :

منطقة الرياض

الأحمر 1.70 متر

الأرطاوية 1.70 متر

البوضة 4.10 متر

الجزر 3.30 متر

الحفنه 2.90 متر

الجفير 1.70 متر

الحائر 6.00 متر

الحائر بالمجمعة 6.00 متر

الحريق 4.90 متر

الحريق بالوشم 2.70 متر

الحلوه 1.00متر

النحابج 2.80 متر

الخروعيه 3.90 متر

السدبرية 3.80 متر

الشحمه 2.90 متر

الشعراء 2.00 متر

الغاط 5.80 متر

للبل 4.80 متر

الفحيحيل 1.70 متر

الفوارة 2.80 متر

القويعية 2.50 متر

المجمعه 4.40 متر

المشقر 5.70 متر

المعنى 4.50 متر

المهدية 3.70 متر

الهدار 5.80 متر

تمير 0.50 متر

جلاجل 5.50 متر

حجيلا 1.90 متر

حايجه 2.90 متر

حراضه 1.90 متر

حنفة عروى 1.50 متر

روضة سدير 0.50 متر

شعيب الغدير 1.40متر

صلبوخ 5.15 متر

ضرماء 4.00 متر

عسيلان بالزين 4.00 متر

عضيدان 1.65 متر

عنان 1.50 متر

قبيبان 1.50 متر

لبن 1.30 متر

لصاد 2.90 متر

مرات 3.10 متر

مزوى 5.20 متر

نمار 2.50 متر

منطقة مكة المكرمة

ام الدوم 1.00متر

الجذية بشوقب 11.50 متر

الجناح 17.00 متر

الراغية 5.00 متر

الرامه 5.00 متر

السبعان 1.50 متر

العطاء 14.00 متر

اللقيطه 3.00 متر

المحند 6.00 متر

بسل 9.00 متر

بطحان بالكامل 1.50 متر

تربه 6.00 متر

ثماله 5.00 متر

داماء 7.50 متر

رابغ 31.85 متر

شوان 4.00متر

ضراء 6.00 متر

ضري 1.50 متر

عمت 4.00 متر

فيضة المسلح 2.00 متر

قراض 8.00 متر

قرن 16.00 متر

قتونا 2.50 متر

كتنه 2.00 متر

كلاخ 5.00 متر

لبه 4.00 متر

مرواني 13.30 متر

ملكان 6.00 متر

ميسان 9.00 متر

وادي حلي 31.59 متر

وداي فاطمة 10.50 متر

ويح 12.00 متر

باصب 1.00 متر

// انتهى //

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