السعودية اليوم / موفودوا الشؤون الإسلامية يلتقون بدعاة جزر القمر



جزر القمر 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

استقبل دعاة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد، الموفدون ضمن برنامج الإمامة في رمضان، الذي تنظمه الوزارة، إلى جزر القمر، الشيخ سالم بن محمد المري والشيخ أحمد بن حسن الزهراني والشيخ منصور بن محمد المصعبي والشيخ محمد بن علي الشهراني، دعاة جزر القمر التابعين للوزارة، وذلك في مقر إقامتهم.

ودار الحديث حول الدعوة إلى الله وما يتعلق بها في جزر القمر، كما أوصى دعاة الوزارة الموفدون إخوانهم بالتآلف فيما بينهم، والدعوة إلى الوسطية والاعتدال، ونبذ الفرقة والاختلاف، ومحاربة الغلو والتطرف، منوهين بجهود المملكة العربية

// انتهى //

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جزر القمر 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واساستقبل دعاة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد، الموفدون ضمن برنامج الإمامة في رمضان، الذي تنظمه الوزارة، إلى جزر القمر، الشيخ سالم بن محمد المري والشيخ أحمد بن حسن الزهراني والشيخ منصور بن محمد المصعبي والشيخ محمد بن علي الشهراني، دعاة جزر القمر التابعين للوزارة، وذلك في مقر إقامتهم.ودار الحديث حول الدعوة إلى الله وما يتعلق بها في جزر القمر، كما أوصى دعاة الوزارة الموفدون إخوانهم بالتآلف فيما بينهم، والدعوة إلى الوسطية والاعتدال، ونبذ الفرقة والاختلاف، ومحاربة الغلو والتطرف، منوهين بجهود المملكة العربية السعودية وما تقوم به من خدمة الإسلام والمسلمين في جميع بقاع الأرض، مشيرين إلى أن ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من إرسال الدعاة في كل عام إلى جميع بلدان العالم دليل على هذا الأمر.// انتهى //00:22ت م0199

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