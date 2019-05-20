السعودية اليوم / مدير تعليم تبوك يلتقي مدير فرع وزارة الأسكان بالمنطقة



تبوك 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

التقى مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري, اليوم في مكتبه, مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس إسماعيل عطا الله المسعودي .

وناقش اللقاء توفير الخدمات التعليمية في مشروع إسكان تبوك1, وتقديم عدد من المقترحات الهادفة في هذا الصدد ومنها, تأمين النقل المدرسي داخل الإسكان وخارجه للطلاب والطالبات, والرفع بتوصيات الاجتماع بين الطرفين للجهات ذات العلاقة.

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00:18ت م

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