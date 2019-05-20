السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين بمالي



الرياض 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لتفطير الصائمين لعام 1440هـ بجمهورية مالي، وذلك في جامع الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله في باماكو، بإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفي لدى جمهورية مالي خالد بن مبروك الخالد وبحضور مندوب السفارة فائز الهذلي وحضور منسق البرنامج بالوزارة عياد بن راضي الحربي، وعدد من الشخصيات الإسلامية.

ويستهدف البرنامج هذا العام تفطير أكثر من مائة ألف صائم في مالي، وتوزيع ما يزيد على 150 سلة إفطار رمضانية تكفي لما يزيد عن 1500 أسرة.

وقد أشاد عدد من الشخصيات الإسلامية في مالي بالجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، ولهجت ألسنتهم بالدعاء لهما لاهتمامهم بكل ما يجسد روح الأُلفة والترابط بين المسلمين وأن برنامج الإفطار الرمضاني هو مكرمة كريمة للشعب المالي بكل أطيافه.

// انتهى //

23:12ت م

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