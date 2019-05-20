السعودية اليوم / موفد الشؤون الإسلامية يشارك بلقاء علمي مع أئمة جنوب أسبانيا



الرياض 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

شارك موفد وزارة الشؤون الإسلامية في برنامج الإمامة في رمضان الشيخ نايف بن محمد بن عبيدالله الوذيناني في اللقاء الذي أقامه مركز سهيل الإسلامي التابع لمسجد سهيل بمدينة فيونخيرولا جنوب مملكة أسبانيا، بمشاركة أئمة جوامع ومساجد الجنوب الأسباني, وحضور مدير المركز الإسلامي في مدينة مالقا بإسبانيا الدكتور محمد كمال مصطفى الزمراوي.

وألقى الوذيناني كلمة في مستهل اللقاء ركز فيها على وجوب العناية بشرطي قبول العمل: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للنبي - صل الله عليه وسلم -، والتأكيد على ما يجمع الأمة ويوحد صفها، محذراً من الفرقة والشتات والفرق المنحرفة عن جادة الصواب ممن خالفت أمر الله وأمر رسوله.

من جانبهم، أشاد أئمة جنوب أسبانيا بالجهود المتواصلة التي تقدمها المملكة العربية

كما بحث اللقاء عددًا من الموضوعات التي تهم الدعاة ومسيرتهم الدعوية ومناقشة القضايا المعاصرة في مجال العمل الإسلامي والدعوة.

// انتهى //

23:03ت م

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الرياض 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واسشارك موفد وزارة الشؤون الإسلامية في برنامج الإمامة في رمضان الشيخ نايف بن محمد بن عبيدالله الوذيناني في اللقاء الذي أقامه مركز سهيل الإسلامي التابع لمسجد سهيل بمدينة فيونخيرولا جنوب مملكة أسبانيا، بمشاركة أئمة جوامع ومساجد الجنوب الأسباني, وحضور مدير المركز الإسلامي في مدينة مالقا بإسبانيا الدكتور محمد كمال مصطفى الزمراوي.وألقى الوذيناني كلمة في مستهل اللقاء ركز فيها على وجوب العناية بشرطي قبول العمل: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للنبي - صل الله عليه وسلم -، والتأكيد على ما يجمع الأمة ويوحد صفها، محذراً من الفرقة والشتات والفرق المنحرفة عن جادة الصواب ممن خالفت أمر الله وأمر رسوله.من جانبهم، أشاد أئمة جنوب أسبانيا بالجهود المتواصلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والسعي الدؤوب في جمع الصف الإسلامي ووحدة الكلمة في مواجهة التحديات التي تحيط بالأمة.كما بحث اللقاء عددًا من الموضوعات التي تهم الدعاة ومسيرتهم الدعوية ومناقشة القضايا المعاصرة في مجال العمل الإسلامي والدعوة.// انتهى //23:03ت م0183

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