السعودية | إضافة السجائر الإلكترونية إلى قائمة السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 1:24 صباحًا, 20 مايو 2019 م
المناطق - الرياض
أضافت تعديلات قائمة اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، السجائر الإلكترونية لقائمة السلع المشمولة بالضريبة.
وحسب التعديلات فلا زيادة على أسعار التبغ وإنما تمت إضافة السجائر الإلكترونية إلى القائمة حتى تشملها الضريبة.
وجاءت الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، لتشمل المشروبات المحلاة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها.
ووفقا للوائح التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، فإن اللائحة المعدلة نصت على أنه يطبق معدل ضريبة قدره 100 في المائة على منتجات التبغ، و50 في المائة على المشروبات الغازية، و100 في المائة على مشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات المحلاة، 100 في المائة على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، و100 في المائة على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.
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