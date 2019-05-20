لقطات مؤثرة من زيارة بدر بن سلطان لمركز الملك عبدالله لرعاية الأطفال المعوقين

2019-05-20

متابعات الخليج 365 -واس

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة.

وخلال الزيارة استمع نائب أمير مكة إلى شرح عن أقسام المركز الطبية التي تشمل قسم العلاج الطبيعي وقسم العلاج الوظيفي وقسم التخاطب وعلل النطق والكلام وورش الجبائر وورشة الأجهزة الطبية المساعدة، وقسم الخدمة الاجتماعية الذي يقدم الدعم والمساندة المعنوية والعينية للأطفال وأسرهم.



ثم زار القسم التعليمي الذي يحتوى على عدد 10 فصول مزودة بأحدث الأجهزة التعليمية المتطورة مثل السبورات الذكية المتصلة بالأنترنت بجميع مراكز الجمعية الإحدى عشر وتتسع لعدد 100 طفل وطفلة وقد تم دمج 22 منهم بنهاية العام الدراسي المنصرم لينضموا إلى الأطفال الذين تم دمجهم في مدارس التعليم العام والخاص والدولى على مدى العشرين سنة الماضية من عمر المركز.

كما زار نائب أمير مكة المكرمة ورشة الفنون المسؤلة عن إكتشاف مواهب وقدرات الأطفال وتدريبهم ليكونوا مبدعين ومشاركين في المجتمع وفصل القرآن الكريم المزود بأحدث التقنيات الصوتية والمرئية.

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وكان في إستقبال الأمير بدر بن سلطان خلال الزيارة عبدالله آل الشيخ مستشار الأمير سلطان بن سلمان وعضو شرف جمعية الأطفال المعوقين، وعبد الله آل طاوي مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة.

وأكد مدير مركز الملك عبدالله لرعاية الأطفال المعوقين بجدة الدكتور زهير ميمني، أن زيارة الأمير بدر بن سلطان للمركز تعبر بصدق عن دعمه الكريم لهذة الفئة المميزة من المجتمع.