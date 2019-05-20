جراحة ناجحة لفتح قولون طفلة عمرها يومان في جازان

2019-05-20

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

أجرى الفريق الطبي الجراحي بمستشفى العارضة العام عملية فتح للقولون من خلال جدار البطن لطفلة تبلغ يومين من عمرها.

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وكانت التقارير الطبية قد أفادت بوجود تشوهات خلقية لدى الطفلة قبل الولادة، بعد إجراء التشخيص عن طريق الأشعة السينية وغيرها من الفحوصات، وتم إخضاعها لهذه العملية، التي تكللت بالنجاح.

يُذكر أن التشوهات الخلقية تبدأ من مرحلة تشكل الجنين وهي مشكلة تحدث أثناء نمو الجنين في الرحم، وتكون العيوب طفيفة أو شديدة، وقد تؤثر على المظهر، ووظيفة الجهاز أو العضو، بالإضافة إلى النمو البدني والعقلي.

وتُولي صحة جازان اهتماماً بمثل هذه الحالات الطارئة، وتسعى لتوفير الخدمات العلاجية والعمليات الجراحية المستعجلة في مكان إقامة المريض، حيث خصصت فريق جراحي متنقل عند الضرورة توفيراً للوقت والجهد على المريض، عن طريق إدارة التنسيق الطبي مع المستشفيات خلال الحالات الطارئة، والتي يترتب عليها إنقاذ حياة مريض.