ترامب لإيران: إذا أردتم الحرب فستكون هذه نهايتكم

2019-05-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه إذا أرادت إيران أن تحارب فسوف تكون هذه نهايتها.

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وأضاف ترامب موجهًا قوله إلى إيران: لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدًا.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير قد أكد في وقت سابق، أن المملكة لا تريد حربًا في المنطقة ولا تسعى إلى ذلك وستفعل ما في وسعها لمنع قيام هذه الحرب وفي الوقت ذاته تؤكد أنه في حال اختارت إيران الحرب فإن المملكة سترد على ذلك وبكل قوة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها.

وأضاف الجبير: تتمنى المملكة أن يتم التحلي بالحكمة وأن يبتعد النظام الإيراني ووكلاؤه عن التهور والتصرفات الخرقاء وتجنيب المنطقة المخاطر وألا يدفع النظام الإيراني المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه.