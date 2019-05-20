الان تتابع “الأرصاد”: أمطار على الرياض ورياح تتسبب في تدني مدى الرؤية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقع النظام الآلي للإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية على منطقة الرياض، الإثنين، مصحوبة برياح سطحية تتسبب في تدني مدى الرؤية. بداية الإنذار الساعة: 01:00 ص الاثنين الموافق 15-09-1440، نهاية الإنذار الساعة: 04:00 ص الاثنين الموافق 15-09-1440. وفي القصيم، حذرت من سحب رعدية ممطرة تتسبب في تدني في مدى الرؤية مع نشاط في الرياح السطحية، تشمل مناطق “البكيرية – الرس – المذنب – النبهانية – بريدة – رياض الخبراء – عقلة الصقور – عيون الجواء”.

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