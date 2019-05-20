شرطة الرياض: ضبط ملثمي فيديو “السطو على محل تموينات”

ألقت شرطة الرياض، القبض على ملثمين اثنين ظهرا بمقطع فيديو متداول أثناء قيامهما بالسطو على محل تجاري، وثالثهم تبين أنه تعرض للقتل في قضية جنائية سابقة.

وصرح المتحدث باسم شرطة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه وإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جريمة سطو تمثلت بتهجم 3 أشخاص ملثمين على عامل بمحل للتموينات وسلب مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية بالقوة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد الجناة وكشف هوياتهم، 3 مواطنين راوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، حيث تم القبض على اثنين منهما، واتضح أن شريكهما تعرض للقتل في قضية جنائية سابقة باشرتها الجهات الأمنية، وجرى إيقاف المتهمين واتخذت بحقهم كافة الإجراءات.