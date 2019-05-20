فتح المسار الالكتروني لحجاج الداخل اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

تدشن وزارة الحج والعمرة اليوم موقع المسار الالكتروني لجميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك حج هذا العام، وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل في الشركات والمؤسسات المرخص لها لتقديم الخدمات للحجاج.

وستتاح الفرصة لهم من خلال الموقع لاختيار الخدمة والسعر المناسب، وذلك على مرحلتين: الأولى مرحلة اختيارية (التعريف بالبرامج)، وتبدأ من 15 رمضان وتستمر حتى نهاية شوال، وفيها تتاح الفرصة للراغبين للدخول للمسار الالكتروني لحجاج الداخل، عبر العنوان الالكتروني لاستعراض جميع برامج الخدمة المقدمة من الشركات، وإعداد قائمة ببرامجهم المفضلة، مع إتاحة الفرصة للتعديل عليها طيلة الفترة التي ستسبق مرحلة إتمام الحجز.

فيما المرحلة الثانية، وهي (إتمام إجراءات الحجز)، والتي ستنطلق في غرة ذي القعدة وتستمر إلى اليوم السابع من ذي الحجة المقبل، حيث ستتطلب عملية إتمام الحجز أن يدخل مرة أخرى للمسار الالكتروني لحجاج الداخل خلال الفترة المقررة، واستعراض قائمته المفضلة التي قام بإعدادها وتجهيزها، وتأكيد الحجز على البرامج المتوفرة منها.