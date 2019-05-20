ترقية 303 من أعضاء النيابة العامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بترقية 303 من الأعضاء في النيابة العامة على مختلف المراتب. وثمن النائب العام الشيخ سعود المعجب الأمر الملكي الكريم، مؤكدا أنه يأتي في إطار دعم خادم الحرمين لجهاز النيابة بما يرسخ مبدأ استقلال أعمال النيابة العامة طبقا للتطلعات الكريمة، سائلا المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء ويديم عزهما، وأن يوفق أعضاء النيابة لأداء الأمانة الملقاة على عاتقهم وخدمة وطنهم.



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