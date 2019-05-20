التعليم تستقطب حملة بكالوريوس اللغة الصينية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلنت وزارة التعليم للمرة الأولى في تاريخها عن احتياجها لحملة البكالوريوس من الجنسين في تخصصات الترجمة - لغة صينية، اللغة الصينية، اللغة الصينية والترجمة، ضمن إعلانها عن الوظائف التعليمية لعام 1440 - 1441، إذ ستكون من ضمن 10456 وظيفة تعليمية شاغرة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن الوظائف المتاح التقديم عليها بلغ عددها 10456 وظيفة، منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظيفة للنساء، مبينا أن شغل هذه الوظائف سيكون لحاملي درجة البكالوريوس، من المجتازين لاختبار كفايات العام والتخصص. وأكد ضرورة مناسبة الدرجة العملية والتخصص للمتقدم، إضافة إلى معادلة المؤهل الذي حصل عليه من خارج المملكة، وكذلك عدم شغله لوظيفة يوازي مستوى دخولها درجته العلمية. وأشار العصيمي إلى أن التقديم على الوظائف للرجال والنساء سيبدأ من العاشرة صباحا بعد غد، حتى الرابعة عصرا من يوم 23 رمضان، وذلك عبر موقع وزارة الخدمة المدنية الالكتروني www.mcs.gov.sa . وحددت الوزارة الاحتياج الفعلي للمرحلة الثانوية لتخصص اللغة الصينية للبنين والبنات بواقع 12 وظيفة تعليمية لكل منهما، وتتوزع جغرافيا على مدن الرياض، جدة، الدمام. وبينت أن التقديم على هذه الوظائف سيبدأ الأربعاء 17 رمضان، ويستمر إلى الثلاثاء 23 من الشهر نفسه، وذلك عبر موقع وزارة الخدمة المدنية. يذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد إقرار تدريس اللغة الصينية في جميع مراحل التعليم العام والجامعي في السعودية وإدراجها بالمناهج الدراسية بالمملكة.

المرحلة الثانوية للبنين: الرياض 4جدة 4الشرقية 4 إجمالي احتياج تخصص اللغة الصينية للبنين 12 المرحلة الثانوية للبنات: الرياض 4جدة 4 الشرقية 4 إجمالي احتياج تخصص اللغة الصينية للبنات: 12 الاحتياج الفعلي إلى اللغة الصينية بحسب الوزارة: