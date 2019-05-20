إحباط تهريب 184 ألف حبة كبتاجون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أحبط جمرك حالة عمار على الحدود الشمالية الغربية من المملكة محاولتي تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 184.737 حبة، وذلك بعد اكتشافها مخبأة في حافلتين قدمتا إلى المملكة، لغرض إيصال الركاب إلى الأراضي المقدسة.

وأوضح مدير عام جمرك حالة عمار قيسي أنه جرى إحباط تلك الكمية من حبوب الكبتاجون، وذلك من خلال محاولتين لتهريبها، حيث وصلت أولا للجمرك حافلة ركاب تقل 47 راكبا، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للحافلة وركابها عثر في أحد حقائب الركاب على 100 ألف حبة كبتاجون كانت مخبأة بطريقة فنية في الحقيبة وذلك بإخفائها في تجويف الحقيبة من الداخل.