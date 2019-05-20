الإدانة بجريمة عقوبتها السجن أو الغرامة تلغي الإقامة المميزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأ أمس العمل بنظام الإقامة المميزة، إذ تسري على حاملها وأسرته جميع الأنظمة والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي، فيما تتيح له امتلاك العقارات للأغراض السكنية، والتجارية، والصناعية، عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاما في المملكة، فضلا عن العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ويشمل ذلك أيا من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال المحظورة على غير السعودي، بينما تلغى في حال إدانة حاملها بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 60 يوما أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال أو ما يعادلها.

وأوضحت اللائحة المنشورة بالجريدة الرسمية أن الإقامة المميزة تتكون من نوعين، إحداهما غير محددة المدة، والأخرى لسنة واحدة قابلة للتجديد، مشيرة إلى أنه على المتقدم خلال 30 يوما من إبلاغه بصدور الموافقة سداد المقابل المالي، وتقديم وثيقة تأمين طبي.

وشددت على أنه لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا التي كان يحصل عليها إلى أسرته، وأنها لا تخول حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.

مزايا يتمتع بها حامل الإقامة المميزة:

الإقامة في المملكة مع أسرته.

تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة.

استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.

حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا.

مزاولة الأعمال التجارية، وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي.

استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.

العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ويشمل ذلك أيا من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال المحظورة على غير السعودي، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.

الانتفاع بالعقارات الواقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، وتضع وزارتا العدل والتجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل، ويكون هذا الحق قابلا للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة.

امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاما في المملكة.

امتلاك العقارات للأغراض السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية، وفقا لما تحدده اللائحة.

6 شروط لطلب الحصول عليها:

1 تقديم جواز سفر ساري المفعول.

2 ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.

3 تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.

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4 تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق.

5 تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية.

6 أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدما من داخل المملكة.

متى تلغى الإقامة المميزة؟

1 إدانة حاملها بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 60 يوما أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال أو ما يعادلها.

2 صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة.

3 ثبوت أن طلب الحصول عليها تضمن معلومة غير صحيحة.

4 عدم تقيد حاملها بالتزاماته بالأنظمة.

5 تنازل حامل الإقامة المميزة عنها.

6 وفاة حاملها أو فقدانه الأهلية.