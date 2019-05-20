وزارة العدل وصندوق التنمية العقارية يرتبطان الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عززت وزارة العدل وصندوق التنمية العقارية شراكتهما لتبادل البيانات والمراسلات عبر ربط الكتروني، ليكون بديلا عن التعاملات الورقية بهدف تسريع وتيرة العمل، بما ينعكس إيجابيا على المستفيدين ويوفر عليهم الوقت والجهد.

ووقعت وزارة العدل ممثلة في وكالة الوزارة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات، مع صندوق التنمية العقارية، اتفاقية تبادل بيانات، بهدف تعزيز الربط الالكتروني بين الجانبين لتبادل الخدمات بين الصندوق وكتابات العدل في جميع أنحاء المملكة، ليكون التواصل رقميا بالكامل بعيدا عن الخطابات والمراسلات الورقية.

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ومثل وزارة العدل خلال التوقيع وكيل وزارة العدل للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس وليد الرشود، فيما مثل صندوق التنمية العقارية المستشار والمشرف العام للصندوق خالد العمودي.

وأوضح المهندس الرشود أن هذه الاتفاقية تأتي في ظل المساعي التي تبذلها الدولة خصوصا في برنامج التحول الوطني 2020 التي تستهدف تطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتخطيط المشترك بين الجهات والقطاعات الحكومية، بما يضمن شراكة فاعلة وعملا تقنيا متطورا يحقق المصلحة العامة، ويسهم في التنمية، ويحقق الأهداف المنشودة.

وأكد أن الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية يدعم رفع مستوى جودة الخدمات الالكترونية والتميز المؤسسي في المرافق العدلية.