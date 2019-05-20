خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس الإفتاء بدولة الإمارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس، رئيس مجلس الإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن بيه يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإفتاء.

ونقل رئيس مجلس الإفتاء لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فيما حمله الملك تحياته وتقديره له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بما يخدم العمل الإسلامي، ويسهم في نشر الوسطية والاعتدال، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.

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حضر الاستقبال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف.

من جهة ثانية بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس جمهورية الكاميرون بول بيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الكاميرون الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة مماثلة لرئيس جمهورية الكاميرون بول بيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الكاميرون الصديق المزيد من التقدم والازدهار.