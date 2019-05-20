تأهيل 3 مساجد تاريخية بحائل بتكلفة 6 ملايين ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حظيت ثلاثة مساجد في منطقة حائل بالانضمام للمرحلة الأولى من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة، ضمن 30 مسجدا تاريخيا في 10 مناطق بالمملكة، بتكلفة إجمالية للمرحلة الأولى تبلغ أكثر من 50 مليون ريال، تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في برنامج «إعمار المساجد التاريخية» بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد.

واستهدفت المرحلة الأولى في مساجد منطقة حائل «مسجد الجراد» بحي مغيضه بمدينة حائل و»مسجد قفار» بقرية قفار و»مسجد الجلعود» بمحافظة سميراء بتكلفة إجمالية بلغت 6.211.000 ريال.

ويعد مسجد «الجراد» من أقدم مساجد بلدة مغيضه التاريخية، ويعود تاريخ إنشائه إلى 1279هـ وتم ترميمه عام 1382هـ وظلت الصلاة تقام فيه حتى عام 1412هـ.

ويأتي ضمن القائمة المشمولة بالتطوير مسجد «قفار» في قرية قفار الذي يعود تاريخ إنشائه إلى النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري في الفترة ما بين عامي (1334هـ 1335هـ)، حيث أسست المسجد رقية بنت عبدالله، بعد وفاة زوجها، وقد تم ترميم المسجد عام 1385هـ كما هو مدون على عمود المحراب.

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وفي محافظة سميراء التي تقع في الجنوب الشرقي من مدينة حائل على بعد 120 كلم يأتي مسجد «الجلعود التاريخي» الذي يعد من أقدم المساجد في المحافظة، ويعد محطة من محطات طريق الحج المكي الكوفي ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1175هـ.

وأوضح رئيس قسم التراث العمراني بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس أحمد الشمري أن فرع الهيئة بالمنطقة عمل المخططات والمواصفات الفنية وطرح المشاريع والإشراف على مراحل تنفيذ المساجد المستهدفة.

مسجد الجراد:

يتميز بطرازه الطيني والحجري

سقفه خشبي ممزوج بالأثل وسعف النخيل

تبلغ مساحته: 450م2

يتسع لنحو: 192 مصليا

مسجد قفار:

يتميز ببنائه من الطين والحجر

سقف خشبي من الأثل وسعف النخيل

تبلغ مساحته: 638م2

يتسع لنحو: 500 مصل

مسجد الجلعود: