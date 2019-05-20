، شاموسكا: ضمان التأهل وصدارة المجموعة لن يمنعنا من تحقيق الفوز ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال البرازيلي شاموسكا مدرب الهلال في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه أمام الدحيل القطري نأمل ونطمح بأن نختتم موسمنا بظهور قوي، وأن نضمن تأهلنا، وتصدرنا للمجموعة لن يمنعنا من تقديم كل ما لدينا لتحقيق الفوز.

وتابع فريقنا جاهز لخوض المباراة، ودائمًا لدينا الرغبة، والحماس لخوض أي مواجهة، حيث لعبنا مباراة في الدوري يوم الخميس الماضي، وتدريباتنا قبل لقاء الغد كانت استرجاعية.

وتابع نأمل ونطمح بأن نختتم موسمنا بظهور قوي، وضمان تأهلنا، وتصدرنا للمجموعة لن يمنعنا من تقديم كل ما لدينا لتحقيق الفوز، وفريقنا جاهز لخوض المباراة، ودائمًا لدينا الرغبة، والحماس لخوض أي مواجهة.

وأكد نجم الفريق هتان باهبري أنهم مستعدون لخوض لقاء الغد لمواصلة تحقيق النتائج المتميزة في البطولة الآسيوية.

وتابع سنتعامل مع لقاء الغد كبقية اللقاءات، ولدينا الرغبة بكسب اللقاء، ويملك الدحيل لاعبين متميزين، ونأمل بأن نقدم

مباراة رائعة ونظفر بنقاط المباراة.

وسيقابل الهلال يوم غدٍ الاثنين مضيفه فريق الدحيل على ملعب عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2019.



ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، مقابل 8 نقاط للدحيل و5 للاستقلال ونقطتين للعين، حيث ضمن الهلال والدحيل الحصول على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16، وجاء تأهل الدحيل لكونه يتفوق بفارق المواجهات المباشرة أمام الاستقلال.