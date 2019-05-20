، "هلال مكة" يباشر 16 ألف بلاغ خلال النصف الأول من رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المروان": أغلبها حالات مرضية ومشاجرات قبيل الإفطار

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة؛ خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، 27 ألف مكالمة؛ و 16 ألف حالة باشرتها؛ حيث سجّلت الحالات المرضية الأكثر شيوعًا في فترات ما بعد المغرب، بينما حالات التشاجُر في فترة العصر.

وقال مدير غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز المروان لـ "الخليج 365" إن عدد البلاغات التي تم مباشرتها 16 حالة.

وكشف "المروان" أن أكثر الحالات شيوعًا هي الحالات المرضية التي تركّزت فتراتها ما بعد المغرب، فيما جاءت حالات التشاجر في الفترة العصرية.

وأكد أن جميع الأفراد على أتم الاستعداد على مدار الساعة، لافتًا إلى أن هناك قسمًا لعمليات التطوع بالمسجد الحرام يقوم بدوره الإسعافي على أكمل وجه للتعامل مع جميع الحالات.