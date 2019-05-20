- 1/2
- 2/2
أكدت دراسة حديثة، حصلت "الخليج 365" على نسخة منها، أن نسبة الأخبار المزيفة بقناة الجزيرة القطرية تتجاوز نسبة ٨٥ ٪ من إجمالي عناوين الأخبار اليومية والبرامج التلفزيونية الحوارية والوثائقية.
وكان الدكتور غازي العمري والدكتور سلطان المجيول قد وصلا إلى نتائج دراستهما البحثية التي أجرياها على مدار ستة أشهر، بعد أن اعتمدا فيها على المنهجَيْن الكمي والكيفي، وباستخدام تقنيات البيانات الضخمة التي رصدت عناوين نشرات الأخبار ومحتوى برامج القناة، وحللت فيها لغة الخطاب، وقامت بدراسة المضمون؛ لتؤكد النتيجة أن القائمين على القناة يبثون الكراهية والإحباط والتشويه، ويقومون بشيطنة معظم القادة والزعماء العرب، وأن ذلك كله يتم في إطار إخباري مزيف.
وقال "العمري" المتخصص في الإعلام السياسي ومؤلف كتاب الدعاية السياسية: لا يصح مهنيًّا وأكاديميًّا وصف قناة الجزيرة بأنها إخبارية، بل هي قناة دعائية مسيسة، تعمل لصالح أحزاب وجهات استخبارية إقليمية معادية للسعودية وللخليج والعرب عمومًا.
ومن جانبه، أكد الدكتور سلطان المجيول أن مثل هذه الدراسات التي نعتمد فيها على آليات رصينة في مجالَي البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لا تترك شاردة ولا واردة في المجال السيبراني. وفي النهاية فإن العلم يقول كلمته بلغة الأرقام. وهذه النتيجة لا تدع مجالاً للشك بأن قناة الجزيرة القطرية منبر للشر.دراسة بحثية لقناة الجزيرة العمري والمجيول.pdf
عبر دراسة علمية.. العمري والمجيول: نسبة الكذب بقناة الجزيرة تتجاوز 85 ٪صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-20
أكدت دراسة حديثة، حصلت "الخليج 365" على نسخة منها، أن نسبة الأخبار المزيفة بقناة الجزيرة القطرية تتجاوز نسبة ٨٥ ٪ من إجمالي عناوين الأخبار اليومية والبرامج التلفزيونية الحوارية والوثائقية.
وكان الدكتور غازي العمري والدكتور سلطان المجيول قد وصلا إلى نتائج دراستهما البحثية التي أجرياها على مدار ستة أشهر، بعد أن اعتمدا فيها على المنهجَيْن الكمي والكيفي، وباستخدام تقنيات البيانات الضخمة التي رصدت عناوين نشرات الأخبار ومحتوى برامج القناة، وحللت فيها لغة الخطاب، وقامت بدراسة المضمون؛ لتؤكد النتيجة أن القائمين على القناة يبثون الكراهية والإحباط والتشويه، ويقومون بشيطنة معظم القادة والزعماء العرب، وأن ذلك كله يتم في إطار إخباري مزيف.
وقال "العمري" المتخصص في الإعلام السياسي ومؤلف كتاب الدعاية السياسية: لا يصح مهنيًّا وأكاديميًّا وصف قناة الجزيرة بأنها إخبارية، بل هي قناة دعائية مسيسة، تعمل لصالح أحزاب وجهات استخبارية إقليمية معادية للسعودية وللخليج والعرب عمومًا.
ومن جانبه، أكد الدكتور سلطان المجيول أن مثل هذه الدراسات التي نعتمد فيها على آليات رصينة في مجالَي البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لا تترك شاردة ولا واردة في المجال السيبراني. وفي النهاية فإن العلم يقول كلمته بلغة الأرقام. وهذه النتيجة لا تدع مجالاً للشك بأن قناة الجزيرة القطرية منبر للشر.
20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
12:06 AM
النتيجة تؤكد أن مسؤوليها يبثون الكراهية و"يشيطنون" معظم القادة العرب
أكدت دراسة حديثة، حصلت "الخليج 365" على نسخة منها، أن نسبة الأخبار المزيفة بقناة الجزيرة القطرية تتجاوز نسبة ٨٥ ٪ من إجمالي عناوين الأخبار اليومية والبرامج التلفزيونية الحوارية والوثائقية.
وكان الدكتور غازي العمري والدكتور سلطان المجيول قد وصلا إلى نتائج دراستهما البحثية التي أجرياها على مدار ستة أشهر، بعد أن اعتمدا فيها على المنهجَيْن الكمي والكيفي، وباستخدام تقنيات البيانات الضخمة التي رصدت عناوين نشرات الأخبار ومحتوى برامج القناة، وحللت فيها لغة الخطاب، وقامت بدراسة المضمون؛ لتؤكد النتيجة أن القائمين على القناة يبثون الكراهية والإحباط والتشويه، ويقومون بشيطنة معظم القادة والزعماء العرب، وأن ذلك كله يتم في إطار إخباري مزيف.
وقال "العمري" المتخصص في الإعلام السياسي ومؤلف كتاب الدعاية السياسية: لا يصح مهنيًّا وأكاديميًّا وصف قناة الجزيرة بأنها إخبارية، بل هي قناة دعائية مسيسة، تعمل لصالح أحزاب وجهات استخبارية إقليمية معادية للسعودية وللخليج والعرب عمومًا.
ومن جانبه، أكد الدكتور سلطان المجيول أن مثل هذه الدراسات التي نعتمد فيها على آليات رصينة في مجالَي البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لا تترك شاردة ولا واردة في المجال السيبراني. وفي النهاية فإن العلم يقول كلمته بلغة الأرقام. وهذه النتيجة لا تدع مجالاً للشك بأن قناة الجزيرة القطرية منبر للشر.
، عبر دراسة علمية.. العمري والمجيول: نسبة الكذب بقناة الجزيرة تتجاوز 85 ٪ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر عبر دراسة علمية.. العمري والمجيول: نسبة الكذب بقناة الجزيرة تتجاوز 85 ٪ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.