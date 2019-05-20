، وزير الثقافة يدشن حسابه في "ويبو".. نافذة جديدة على نصف مليار صيني ،

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دشن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، حسابه الشخصي في منصة weibo، أحد أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية في الصين، وبذلك يكون أول وزير ثقافة عربي في منصة التدوين المصغر المشابهة لـ«تويتر» ذات الشعبية في الصين، والذي يستخدمه شهريًا أكثر من 445 مليون مستخدم نشط.
وتضم منصة "سينا ويبو" سياسيين من مختلف دول العالم كرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وسفيرها لدى الصين.
ويفتح حساب وزير الثقافة نافذة اتصالية مع مستخدمي المنصات الرقمية في الصين، التي تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث التعداد السكاني الذي يفوق 1.38 مليار نسمة، ويهدف وجود وزير الثقافة إلى تعزيز التواصل الثقافي والحضاري والمعرفي العربي والسعودي مع الجمهور الصيني الصديق، والتعريف بالثقافة والإرث الحضاري السعودي والعربي.
ويأتي هدف «تعزيز مكانة المملكة الدولية» ضمن أهداف رؤية وتوجهات وزارة الثقافة، التي انبثقت من رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وزير الثقافة يدشن حسابه في "ويبو".. نافذة جديدة على نصف مليار صينيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-19
دشن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، حسابه الشخصي في منصة weibo، أحد أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية في الصين، وبذلك يكون أول وزير ثقافة عربي في منصة التدوين المصغر المشابهة لـ«تويتر» ذات الشعبية في الصين، والذي يستخدمه شهريًا أكثر من 445 مليون مستخدم نشط.
وتضم منصة "سينا ويبو" سياسيين من مختلف دول العالم كرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وسفيرها لدى الصين.
ويفتح حساب وزير الثقافة نافذة اتصالية مع مستخدمي المنصات الرقمية في الصين، التي تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث التعداد السكاني الذي يفوق 1.38 مليار نسمة، ويهدف وجود وزير الثقافة إلى تعزيز التواصل الثقافي والحضاري والمعرفي العربي والسعودي مع الجمهور الصيني الصديق، والتعريف بالثقافة والإرث الحضاري السعودي والعربي.
ويأتي هدف «تعزيز مكانة المملكة الدولية» ضمن أهداف رؤية وتوجهات وزارة الثقافة، التي انبثقت من رؤية المملكة ٢٠٣٠.
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
11:44 PM
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"تعزيز مكانة المملكة الدولية" يأتي ضمن أهداف رؤية وتوجهات الوزارة
دشن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، حسابه الشخصي في منصة weibo، أحد أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية في الصين، وبذلك يكون أول وزير ثقافة عربي في منصة التدوين المصغر المشابهة لـ«تويتر» ذات الشعبية في الصين، والذي يستخدمه شهريًا أكثر من 445 مليون مستخدم نشط.
وتضم منصة "سينا ويبو" سياسيين من مختلف دول العالم كرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وسفيرها لدى الصين.
ويفتح حساب وزير الثقافة نافذة اتصالية مع مستخدمي المنصات الرقمية في الصين، التي تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث التعداد السكاني الذي يفوق 1.38 مليار نسمة، ويهدف وجود وزير الثقافة إلى تعزيز التواصل الثقافي والحضاري والمعرفي العربي والسعودي مع الجمهور الصيني الصديق، والتعريف بالثقافة والإرث الحضاري السعودي والعربي.
ويأتي هدف «تعزيز مكانة المملكة الدولية» ضمن أهداف رؤية وتوجهات وزارة الثقافة، التي انبثقت من رؤية المملكة ٢٠٣٠.
، وزير الثقافة يدشن حسابه في "ويبو".. نافذة جديدة على نصف مليار صيني ،
المصدر : الخليج 365
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