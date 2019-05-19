انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب: إيران ستنتهي رسمياً إذا لجأت للحرب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 11:55 مساءً - حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، إيران من خطورة تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": "إذا أرادت إيران الحرب فإنها ستكون نهايتها الرسمية. إياكم أن تهددوا الولايات المتحدة مرة ثانية"، وذلك في تصاعد حدة الخطاب بين البلدين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت البحرية الأمريكية إجراء مناورات بحرية في بحر العرب، بمشاركة حاملة طائرات أرسلتها مؤخراً إلى منطقة الخليج لمواجهة "تهديدات" محتملة من طهران.

وقال الأسطول الأمريكي الخامس التابع للقيادة المركزية للقوات البحرية، إن مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" الهجومية، ومجموعة الحاملة كيرسارج المعدة للإنزال البرمائي، إلى جانب وحدة المشاة البحرية الثانية والعشرين، أجرت عمليات مشتركة، يومي الجمعة والسبت.

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وأوضح في بيان نشره على حسابه في موقع "فيسبوك" أن تلك العمليات تبرز قدرة البحرية الأمريكية على تعبئة الأصول بسرعة وتجميع مختلف المنصات مع مجموعة متنوعة من القدرات التشغيلية.

وهذه التصريحات والتحركات العسكرية جاءت بعدما أثار مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لنقل الطاقة بالعالم؛ حرباً كلامية بين طهران وواشنطن ودول خليجية، عقب تهديد إيران بغلقه رداً على تحرك أمريكي لـ"تصفير" صادرات الأخيرة من النفط.

وما زاد الوضع تأزماً هو تعرض 4 سفن تجارية، بينها ناقلتا نفط سعوديتان كانتا ستتجهان إلى واشنطن، الأحد الماضي، لهجمات، قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي البحري، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات.

وبعدها بيومين أعلنت السعودية أن طائرات مسيرة هاجمت محطتين لضخ النفط بمحافظتي عفيف والدوادمي بمنطقة الرياض، في حين أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات.

وعلى إثر هذه الأزمة وتصاعد التحركات العسكرية في مياه الخليج، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية بالمنطقة.