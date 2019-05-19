انت الان تتابع تفاصيل خبر "الحوثي" تكشف عن "بنك" من 300 هدف سعودي وإماراتي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 11:55 مساءً - قالت مليشيا الحوثي في اليمن، اليوم الأحد، إنها ستنفذ سلسلة عمليات تستهدف 300 هدف حيوي وعسكري في السعودية والإمارات واليمن.

وذكرت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، نقلاً عن مصدر في وزارة الدفاع الحوثية، أن هجمات 14 مايو (9 رمضان) على منشأتين لـ"أرامكو" السعودية "بداية" لمئات العمليات العسكرية.

وقال المصدر في بيان: إن ما حدث في ذلك اليوم "تدشين لعمليات عسكرية قادمة، تستهدف (..) بنك أهداف للعدوان (في إشارة إلى التحالف السعودي الإماراتي)".

وأضاف: "العملية هي الأولى التي تستهدف بها قواتنا المسلحة أول هدف في قائمة الأهداف المعلن عنها في مارس الماضي، ليتبقى ضمن بنك الأهداف 299 هدفاً".

وأوضح المصدر ذاته أن الأهداف تشمل مقارَّ ومنشآت عسكرية وحيوية داخل الإمارات والسعودية، وكذلك المنشآت والمقار والقواعد العسكرية التابعة للتحالف في اليمن.

وتزامنت تصريحات جماعة الحوثي مع حديثها عن عملية عسكرية تمكنت من خلالها من السيطرة على مواقع للجيش السعودي في محافظة عسير جنوبي المملكة.

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وفي السياق ذاته، ذكر موقع "المسيرة نت" التابع للحوثي أن عدداً آخر من أفراد الجيش السعودي قتلوا في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في نجران على الحدود مع اليمن.

وأشار الموقع، نقلاً عن مصدر عسكري، إلى إعطاب 5 آليات للجيش السعودي في قصف مدفعي آخر شرق الدود، في منطقة جيزان جنوب المملكة أيضاً.

والخميس، هددت جماعة الحوثي في اليمن، السعوديةَ والإمارات بـ"ردٍّ قاسٍ"؛ في حال لم تتوقف عن "سياستها وحربها المستمرة منذ خمسة أعوام ضد اليمنيين".

وقبلها بوقت قصير، أعلنت الجماعة استهداف منشأتين تتبعان لشركة "أرامكو" السعودية بطائرات مسيَّرة من دون طيار.

وتقود الرياض وأبوظبي تحالفاً عربياً ضد الحوثيين، منذ عام 2015، بدعوة من حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة الشرعية، وإعادة السيطرة على البلاد بعد استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدد من المناطق.

وخلَّفت هذه الحرب آلاف الضحايا من المدنيين، وأدت إلى نزوح الملايين وتفشِّي الأمراض والمجاعة، وسط انتقادات ومطالبات دولية بوقف الحرب هناك.