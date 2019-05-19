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لقطات من أداء صلاة التراويح في المسجد الحرام وسط أجواء روحانية

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2019-05-19

لقطات من أداء صلاة التراويح في المسجد الحرام وسط أجواء روحانية

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أدّى جموع المصلين صلاة التراويح، مساء اليوم الأحد، في المسجد الحرام، في أجواء روحانية.

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وامتلأت أروقة المسجد الحرام بجموع المصلين لأداء صلاتَي العشاء والتراويح في أجواء روحانية وإيمانية يسودها الخشوع والاطمئنان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.





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