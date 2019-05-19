بدر الفرحان يدشن حسابه على منصة Weibo للتواصل مع الصين فما هي؟

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق وزير الثقافة، بدر بن عبدالله بن فرحان، مساء اليوم الأحد، حسابه الشخصي عبر منصة Weibo، والذي سيكون نافذة للتواصل مع الشعب الصيني الصديق وترسيخ الترابط المعرفي والثقافي مع المملكة.

ما هي منصة Weibo ؟

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وفي الصين تعتبر منصة Weibo هي الأشهر وتعتبر مشابهة لموقع تويتر، مع بعض اللمسات الطفيفة المنقولة من فيسبوك، وهي تعتبر شبكة اجتماعية تسمح بها الحكومة الصينية، وتضم العديد من المشاهير الغربيين مثل توم كروز، وإيما واتسون ومايك تايسون.

وتم إنشاء منصة Weibo في 2009 وبحلول عام 2013 كان بها أكثر من 600 مليون مستخدم، وهي متوافرة على جميع الأنظمة مثل الأندرويد، و IOS، وويندوز فون، وسيمبيان، وبلاك بيري، وأيضًا أنظمة سطح المكتب.