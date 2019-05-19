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هذه خطة رئاسة الحرمين ضمن رؤية 2030
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكّد الوكيل المساعد للرئيس العام لشؤون التطوير والخدمات برئاسة الحرمين، عبدالحميد المالكي، أن برنامج خدمة ضيوف الرحمن تمّ إطلاقه منتصف رمضان 1437هـ وشاركت الهيئة في ورش عمل أنتجت عددًا من المبادرات تماشياً مع رؤية 2030.
وأضاف المالكي في حواره إلى برنامج “يا هلا 2030” على قناة روتانا خليجية، أن رئاسة شؤون الحرمين جهاز حكومي مهامه الإشراف على الأعمال التشغيلية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، موضحًا أن الهيئة تعمل مع وزارة الحج والعمرة بشكل تكاملي وتعاوني للخروج بأفضل المبادرات لخدمة ضيوف الرحمن.
وقال المالكي: في السنوات الأخيرة نفّذنا خططاً ناجحة لتخفيف حدة ظاهرة الزحام في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
من جهته، صرّح عبدالرحمن الخطابي مدير عام الإدارة العامة لتحقيق الرؤية برئاسة شؤون الحرمين، بأن مبادرة الطائفون أولاً تهدف إلى إفساح المجال للطائفين من خلال إخلاء صحن المطاف وجميع المناطق المصممة للطواف.
وتابع: أطلقنا مبادرة نحن عوناً لكم لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في أداء مناسكهم، ومبادرة البرمجة المكانية هي خطة تساعدنا على معرفة التدفق وتقديم الخدمات والمساعدة في إدارة الحركة في الحرمين، وأيضًا لدينا برنامج خدمة ضيوف الرحمن وبرنامج تعزيز الشخصية السعودية لتحقيق أهداف الرؤية برئاسة شؤون الحرمين.
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