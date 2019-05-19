وزارة الخدمة المدنية ترد على استفسارات بشأن الوظائف التعليمية والإدارية

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت وزارة الخدمة المدنية مساء اليوم الأحد على استفسارات عديدة بشأن الوظائف التعليمية والوظائف الإدارية التي تمّ الإعلان عنها مؤخرًا.

وكان السؤال المُوجّه إلى وزارة الخدمة المدنية بشأن موعد الإعلان عن نتائج الوظائف الإدارية.

وقالت وزارة الخدمة المدنية ردًا على الاستفسار إنه يتم إعلان أسماء المرشحين عن طريق القنوات الرسمية للجهة المعلنة.

كما ردّت وزارة الخدمة المدنية على سؤال آخر بشأن التقديم على الوظائف التعليمية والوظائف الإدارية في وقت واحد.

ولفتت وزارة الخدمة المدنية إلى ألا يوجد تعارض في التقديم بين مفاضلة الوظائف التعليمية والإدارية في وقت واحد، إلا أن الترشيح سوف يكون على المفاضلة التي يظهر فيها الاسم أولًا.

وفي سياق آخر أغلقت وزارة الخدمة المدنية أمس السبت باب التقديم على الوظائف الإدارية التي سبق الإعلان عنها.

وكانت الخدمة المدنية أتاحت التقديم على الوظائف الإدارية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 07/ 09/ 1440هـ في تمام الساعة 9:00 ص وحتى يوم السبت الموافق 13/ 09/ 1440هـ في تمام الساعة 11:59م، وذلك عبر منظومة جدارة.

Advertisements

آلية التقديم على وظائف الخدمة المدنية من قبل المتقدمين:

الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع ملاحظة أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق أثناء عملية الترشيح. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب. يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

الفئات المستهدفة بإعلان وظائف الخدمة المدنية والشروط والضوابط العامة:

خريجو وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس). خريجو وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية. خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة الماجستير). الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة. توفر اختبار القدرة المعرفية للجامعيين (رجال) للمتقدمين لوظائف المرتبة السادسة والسابعة. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من (متقدم/ ــة) على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات من خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

الوظائف التعليمية

كما أعلنت وزارة التعليم أمس السبت بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية عن 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقًا للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي المقبل 1440- 1441هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن الوظائف المتاح التقديم عليها بلغ عددها 10456 وظيفة، منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظائف للنساء، مبينًا أن شغل هذه الوظائف ستكون لحاملي درجة البكالوريوس، من المجتازين لاختبار كفايات العام والتخصص.