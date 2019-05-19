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محافظ محايل المكلف يقف على حالة أسرة العقدة ويوجه بدراسة حالتها
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
وقف محافظ محايل المُكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم الأحد، على حالة أسرة العقدة والمكونة من امرأة وثمانية من الأبناء والبنات، حيث كان يرافقه مدير الدفاع المدني العقيد أحمد بن إبراهيم الرفيدي ورئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع ومدير مكتب الضمان بالمحافظة علي بن يحيى الشبرقي.
واستمع المحافظ خلال الزيارة لوضع الأسرة والسكن الخاص بهم والتي تعاني من أضرار الأمطار والتي تدفقت إلى داخل المنزل بالكامل.
وأوضح المحافظ المكلف أن هناك تنسيقاً بين البلدية والدفاع المدني بدراسة تحويل مجاري السيول التي تلحق أضراراً بالغةً بالمنازل التي تقع في العقدة، إضافة إلى وضع مصدات ترابية لحماية للمنازل ودراسة وضع تلك المنازل دراسة هيدرولوجية لتصريف مياه الأمطار والسيول عنها مستقبلاً.
وأضاف أن مكتب الضمان الاجتماعي بالمحافظة سيقوم بترميم المنزل، بحيث يكون جاهزاً للسكن، وأن جمعية البر الخيرية ستقدم مساعدات عينية عاجلة للأسرة وتزودهم بالملابس والمواد الغذائية.
الجدير بالذكر أن شيخ قبيلة آل مرضي عبد الله العذري تبرع بسكن للأسرة لمدة ستة أشهر مجاناً وعلى حسابه الخاص تقديراً لظروفها.
وكانت “متابعات الخليج 365” أشارت أمس إلى أن محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي قد وجّه بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة وضع أسرة العقدة؛ وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم أمس على محافظة محايل وأدّت إلى تدفق المياه إلى داخل المنزل.
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