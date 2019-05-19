الان تتابع كبير المفتشين بتعليم الطائف في ذمة الله والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:46 م, 19 مايو 2019 م التعليقات: 0 نعاه جمع من التربويين الخليج 365-الطائف-عبد الله العازمي توفي ،اليوم، بالرياض، الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الزامل خريج كلية الشريعة عام ١٣٨٠ هجري وكان مدير مدرسة دار التوحيد ثم كبير المفتشين في تعليم الطائف وقد نعاه جمع من التربويين في الطائف والرياض رحمه الله رحمة واسعة>

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