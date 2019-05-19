الان تتابع الأربعاء.. المملكة تستضيف اجتماع وزراء البيئة لدول البحر الأحمر وخليج عدن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 9 دقائق - 12:26 ص, 20 مايو 2019 م التعليقات: 0 تستضيف المملكة اجتماع وزراء البيئة لدول البحر الأحمر وخليج عدن لمناقشة الأوضاع البيئية في المنطقة يوم الأربعاء المقبل.

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