الان تتابع افتتاح مركز خدمات المستفيدين على جسر الملك فهد.. وخصم 50% لذوي الهمم والطلاب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
دشن عماد المحيسن المدير التنفيذي المكلف مركز خدمة المستفيدين الشامل بالمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، بمعية خالد الهاجري المدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة، خالد العبيد مدير المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية وإبراهيم الزهراني رئيس الجمعيات الصحية الخيرية بالشرقية.
يقدم مركز خدمات المستفيدين الشامل في جسر الملك فهد عددا من الخدمات منها إصدار وتجديد بطاقات ذوي الهمم والطلاب في المسار المخصص لهم بنسبة خصم 50% وإصدار وتجديد بطاقات المسافر الدائم لعموم المسافرين في المسارات العادية بنسبة خصم 15%.
وبلغ عدد المستفيدين من البطاقات التي تصدرها المؤسسة العامة للجسر 28600 مستفيد منهم 9000 عضو من ذوي الهمم و 6000 عضو من الطلاب في المسار المخصص لهم و 8500 عضو لبطاقات المسافر الدائم في المسارات العادية.
وتسهيلا على المستفيدين من ذوي الهمم والطلاب سيقدم مركز خدمات المستفيدين في مرحلة لاحقة عددا من الخدمات الإلكترونية أونلاين عبر الموقع الالكتروني والتطبيق الخاص بالمؤسسة.
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