شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الجوف يشارك رجال الأمن إفطارهم في الميدان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)شارك نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز اليوم رجال الأمن إفطارهم الرمضاني في الميدان، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء قحاط بن محمد قحاط، ومديري القطاعات والجهات الأمنية المختلفة بمنطقة الجوف.
ونوه نائب أمير الجوف بجهود رجال الأمن، وما يبذلونه لراحة المواطنين وأمنهم وأداء مهامهم على الوجه الأمثل.
وأكد اللواء قحاط أن مشاركة نائب أمير منطقة الجوف مهام عملهم الميداني وتناول وجبة الإفطار مع الضباط والأفراد تأتي امتداداً لحرصه على متابعة رجال الأمن ومشاركتهم في مثل هذه المناسبات، سائلاً الله التوفيق للجميع وللوطن مزيداً من الأمن والرخاء بإذن الله.
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