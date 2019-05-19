شكرا لقرائتكم خبر عن جازان: نجاح اول عملية تغيير مفصل ركبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين محه (جازان)

تمكن فريق طبي بجراحة اليوم الواحد بمستشفى القوات المسلحة بجازان بإجراء اول عملية جراحية تغيير مفصل ركبة على مستوى المملكة َوالشررق الأوسط.

وأكد مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة العميد الطبيب أحمد بن حسين الحامظي، أن هذا النجاح يأتي من الدعم اللامحدود من القيادة للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لمنسوبي وزارة الدفاع. مشيرا إلى أن المستشفى يجري العمليات الجراحية والمناظير في جميع التخصصات من خلال الكوادر الطبية والفنية المؤهلة بالاضافة إلى تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمشاركين والمصابين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل .

من جهة اخرى أوضح رئيس الفريق الطبي استشاري جراحة العظام الدكتور عاصم بن علي الطاهري، أن هذا النوع من العمليات النوعية تعتبر الأولى على مستوى المملكة والشرق الأوسط وتوفر على المستشفى الكثير من حيث تكلفة العلاج ومدة بقاء المريض بالمستشفى، حيث يتم عادة تنويم المريض بالمستشفى في عمليات جراحة تغيير المفصل من 4-5 ايام . وماقام به الفريق الطبي هو توفير الجهد والوقت والتكلفة وذلك من خلال تقليص مدة بقاء المريض الى اقل من 24 ساعة . مؤكدا أن اجراء هذه العمليات بهذه الطريقة يساعد المريض على اجراء التأهيل والعلاج الطبيعي بمنزله.