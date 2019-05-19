تجارب سعودية بمنتدى التعايش العالمي في قرطبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة
شارك مشروع سلام للتواصل الحضاري في أعمال المنتدى العالمي الأول للتعايش، والمقام حاليا في مدينة قرطبة الإسبانية، من أجل تعزيز التعايش، وتبادل الخبرات المستوحاة من قصص نجاح الآخرين عن التعايش.
وأكدت الشابة السعودية رزان العقيل أن المشاركة تهدف لتعزيز التعايش والسلام من خلال الحوار بين القادة في هذا المجال، مبينة أن حب العطاء، وشغف التواصل والحوار يجمعان المشاركين في هذا المنتدى العالمي.
من جانبه قال المدير التنفيذي للمشروع، رئيس وفد المشروع إلى المنتدى، الدكتور فهد السلطان إن هدف سلام الأساسي تقديم الصورة الحقيقية للمملكة لدى العالم، وهي الصورة التي تمثل قيم التعايش الحضاري بين الثقافات والشعوب على مستوى العالم.
يذكر أن المنتدى نظم بالمشاركة مع 21 منظمة دولية من مختلف أنحاء العالم، احتفاء باليوم العالمي للعيش معا بسلام، وشارك فيه 200 فرد، يمثلون 40 دولة من دول العالم، من مختلف الديانات والثقافات.
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