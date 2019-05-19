تطبيق الكتروني لتشخيص أمراض النباتات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سان فرانسيسكو ابتكرت طالبة في الولايات المتحدة تطبيقا الكترونيا يمكنه تشخيص أمراض النباتات. وكانت الطالبة شذا مهدي تعيش في منزل أسرتها في مدينة لورانسفيل بالولايات المتحدة قبل سنوات عندما لاحظت أن النباتات في حديقة المنزل بدأت تظهر عليها أعراض مرضية. وحاولت مهدي التعرف على طبيعة هذه الأمراض عن طريق البحث عن صور أمراض النباتات على شبكة الانترنت ثم مقارنتها بصور النباتات المريضة في حديقتها.



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