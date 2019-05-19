الأمطار تحتجز 200 شخص بجزيرة يابانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو

هبط نحو200 شخص من جبل بجزيرة ياكوشيما جنوب غرب اليابان أمس، بمساعدة رجال إنقاذ، بعد أن تقطعت بهم السبل في أعقاب أمطار غزيرة تساقطت أمس الأول، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وكانت أمطار غزيرة بلغ منسوبها 120 ملم في الساعة تساقطت على الجزيرة وغرقت الطرق المؤدية لمنطقة الجذب الرئيس - شجرة أرز عملاقة - وأغلقتها الانهيارات الأرضية.

واضطر متنزهون على متن 10 سيارات وحافلات لقضاء الليل في السيارات ومقصورة جبلية. وبعضهم الآخر قضى الليل في الهواء الطلق.