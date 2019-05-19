تذاكر يورو 2020 في يونيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برلين

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس أن الجماهير سيكون بإمكانها شراء تذاكر مباريات أمم أوروبا (يورو 2020) ابتداء من يونيو المقبل، وذلك قبل عام من انطلاق منافسات البطولة.

Advertisements

وفي الفترة ما بين 12 يونيو و12 يوليو تجري المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر البطولة التي تتضمن 51 مباراة وتقام منافساتها في 12 دولة أوروبية.

وفي حالة تجاوز الطلبات العدد المتاح، سيجري تخصيص التذاكر عبر اقتراع، وستكون المرحلة المقبلة من عملية بيع التذاكر في ديسمبر، وحينها ستكون أغلب المنتخبات المشاركة في النهائيات قد حسمت تأهلها.

وتفتتح منافسات يورو 2020 في 12 يونيو في العاصمة الإيطالية روما، بينما تقام المباراة النهائية في 12 يوليو في العاصمة البريطانية لندن.