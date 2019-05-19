نظام جديد لتذاكر أمم أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت الشركة المسؤولة عن تنظيم عملية بيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا المقررة في مصر عن طريقة آمنة لدخول المباريات التي تقام خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وذكرت شركة (تذكرتي) أمس، أن هذا النظام يستخدم أحدث التقنيات للحجز الالكتروني عن طريق اللجنة المنظمة، حيث يلزم تسجيل بيانات المشجع وحصوله على بطاقة تتيح له حجز التذاكر.

وأضافت الشركة «بطاقة المشجع ستكون بمثابة جواز المرور من بوابات الملاعب أثناء البطولة بخلاف تذكرة المباراة أو المباريات التي تم حجزها».