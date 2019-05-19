«قوقل» تضيف تحويل الأصوات إلى نصوص عبر لايف ترانسكرايب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سان فرانسيسكو

أضافت شركة خدمات الانترنت والتكنولوجيا الأمريكية «قوقل» خاصية جديدة إلى تطبيق «لايف ترانسكرايب» لتحويل الأصوات إلى نصوص مكتوبة بهدف مساعدة المعاقين سمعيا على التفاعل بصورة أكبر مع عالم الأصوات.

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وبحسب موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن الخاصية الجديدة ستتيح لتطبيق «لايف ترانسكرايب» التعبير ليس فقط عن أصوات الكلام البشري، وإنما أيضا نباح الكلاب وطرق الأبواب والتصفيق والضحك والموسيقى وأصوات السيارات، بفضل استخدام قوقل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعرف على الأصوات.

وكانت قوقل أطلقت تطبيق «لايف ترانسكرايب» في فبراير الماضي إلى جانب تطبيق «ساوند أمبلفاير» لتضخيم الأصوات، حيث يستهدف التطبيقان مساعدة الذين يعانون من ضعف حاسة السمع أو إعاقة سمعية في التواصل مع العالم المحيط بهم.

يذكر أن تطبيق «لايف ترانسكرايب» يعرض نصوصا مكتوبة على شاشة الهاتف الذكي للتعبير عن الأصوات التي يسمعها الهاتف الذكي.