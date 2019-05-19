10 قتلى بين عناصر طالبان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - قندوز

قتل عشرة على الأقل من عناصر حركة طالبان في عمليات منفصلة نفذها الجيش الأفغاني والقوات الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وذكرت مصادر عسكرية مطلعة أنه تم تنفيذ تلك العمليات في إقليمي قندوز وقندهار بشمال وجنوب أفغانستان، وأضافت المصادر «نفذت القوات الخاصة الأفغانية غارة بمنطقة خان آباد بإقليم قندوز، مما أسفر عن مقتل خمسة من طالبان وتدمير أربع قذائف صاروخية».