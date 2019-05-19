9873 وحدة في 6 مشاريع سكنية تحت الإنشاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما بدأت أعمال البناء في 6 مشاريع سكنية جديدة ضمن المشاريع السكنية التي طرحها برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، أوضح البرنامج أمس أن هذه المشاريع توفر نحو 9873 وحدة سكنية، ليصبح إجمالي المشاريع التي شرع في تنفيذها 53 مشرعا توفر أكثر من 95 ألف وحدة سكنية تمتاز بجودة التنفيذ والسعر المناسب، لتسهم في تلبية نسبة عالية من الطلب على الدعم السكني، وذلك في إطار جهود الوزارة في تحقيق أهداف برنامج الإسكان «أحد برامج رؤية المملكة 2030» لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030.

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وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن المشاريع تتوزع على 4 مناطق مختلفة، وتضم مشروع «نبض قيران» الواقع شمال مدينة الرياض على مساحة شاسعة تفوق 1.2 مليون متر مربع، إذ سيوفر المشروع أكثر من 4358 وحدة سكنية موزعة على نماذج مختلفة تتفاوت ما بين تاون هاوس وشقق سكنية لتلبي جميع الرغبات، وسيمكن المشروع ساكنيه من الوصول إلى الخدمات الأساسية داخل حدود المشروع، إذ يشتمل على المدارس والمستشفيات والعيادات الصحية ومراكز التسوق، إضافة إلى مراكز مخصصة للأسرة والطفل.

كما يشمل مشروع «واحة مدى» الواقع غرب مدينة الدمام مساحة إجمالية تتجاوز 20 ألف متر مربع، ويوفر 282 شقة بسعر يبدأ من 308 آلاف ريال وبقسط شهري يبدأ من 1027 ريالا شهريا، ومشروع «فلل البيرق» شمال غرب مدينة الأحساء ويوفر 192 وحدة من نوع فيلا بأسعار تبدأ من 698 ألف ريال.

أما مشاريع مدينة جدة فقد بدأ العمل في تنفيذ مشروعي «الجوهرة رزيدنس» و»فينان» الواقعين بجوار مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث يوفر الأول 990 شقة، فيما يوفر الآخر 1407 وحدات سكنية من نوع شقة، تتكامل فيها جميع الخدمات الحكومية والمرافق العامة والتجارية، كما بدأ البناء في مشروع «درة المدينة 2» على امتداد طريق الملك عبدالله بالمدينة المنورة، إذ يوفر نحو 1877 شقة سكنية.