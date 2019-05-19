16 موقعا تستهوي زوار تاريخية جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

ثمة 16موقعا يفضلها الزوار بمختلف الأعمار بما فيهم الأطفال خلال فعاليات مبادرة «مسك» جدة التاريخية، إذ استطاعت تلك المواقع جذب عشرات الأسر.

1 باب المدينة

أشبه ما يكون بحفل استقبال تراثي عبر الأهازيج الحجازية التي يقدمها مجموعة من الشبان مرتدين أزياء السكان القدامي للمنطقة

2 مركز الاستعلامات

تقدم مجموعة فتيات خدمات التعريف بطريق المهرجان الموحد ووضع أسوار للأطفال لمنعهم من الضياع وأخذ خارطة المنطقة والموقع.

3 سوق أهل أول

يضم بين جنباته عشرات المحلات التي تحوي عددا من الأكشاك الصغيرة لبيع الملابس والعطور والبخور وشيدت المحلات بطراز حجازي قديم مزين بالرواشين، وكتبت لوحاتها بخط اليد.

4 بيت سلوم

منزل قديم فتح أبوابه للزوار لتعريف الجيل الجديد بتفاصيل البيت الحجازي وجمالية مكوناته، كان الزوار يتجهون للمنطقة المخصصة، وذلك في بيت آل سلوم العريق الذي أسس عام 1301، بحارة المظلوم، وعلى بعد خطوات قليلة من بيت «باعشن».

5 معرض مباني جدة القديمة

مساحة خصصت لتحكي تاريخ جدة صورا ومنحوتات على شكل مباني جدة القديمة وطرق بنائها ومن هم سكانها.

6 صندوق الدنيا

صندوق كبير مغطى بالكامل ماعدا 6 فتحات يسدل عليها الستار لإخفاء أسرار متعددة خلفها، تشاهد فيها صور وحكايات رويت في حقبة جدة القديمة.

7 مسرح الهولوجرام

مسرحية بتقنية الهولوجرام في جدة التاريخية والتي تقدم مسرحية تفاعلية عن تاريخ جدة وأهلها.

8 منطقة الأطفال

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منطقة مخصصة للأطفال تحتوي على فعاليات متنوعة لألعاب جدة القديمة، إضافة إلى تلوين الأتاريك، وقسم خاص بتلوين الوجوه لإضفاء مزيد من البهجة والأجواء الترفيهية على محياهم.

9 مسرح العرائس

عبارة عن مسرح للدمى المتحركة يحكي القصص القديمة المرتبطة بتراث المنطقة بطريقة ممتعة، عبر دمى يحركها مجموعة من الفنانين.

10 منطقة الفنون

من خلال لوحات فنية تحمل في طياتها الدلالات الرمزية للمنطقة، فكانت منطقة الفنون ترجمة واقعية لذلك من خلال معرض مسك للفنون، وهو مخصص للرسم التفاعلي وعرض لوحات الفنانين.

11 جادة جدة التاريخية

مخصصة لعرض حي لفن الكاليجريف بالضوء، ويقدمها مصور محترف يلتقط صورا للزوار.

12 شارع الحرفيين

مساحة مخصصة لعرض الحرف التراثية الشعبية التقليدية القديمة التي تتوفر بكثرة في الأسواق الحديثة، والتي تحتاج إلى المزيد من النوافذ لإيصالها للجمهور مثل بائع الآيسكريم والماء والقهوجي والحداد وبائع المفاتيح والصاغة.

13 متحف الضيافة

متحف خصص لأواني الضيافة وتقديم الشاي والقهوة بجدة قديما يحتوي عشرات القطع النادرة.

14 تذكار

موقع لبيع الهدايا والتحف لتوثيق الزيارة للمنطقة.

15 برحة ألعاب أول

خصصت للزوار من الكبار والصغار لمشاهدة الألعاب القديمة يؤديها بعض الصبيان والمشاركة فيها.

16 منطقة الطعام

استراحة لتناول بعض المأكولات الحجازية الخفيفة.