، مترجم القرآن إلى اللغة الكورية لـ"الخليج 365": استغرق المشروع 7 سنوات.. وهذه قصته ،

محمد بن مسعود - الدمام - درس العلوم الشرعية بالسعودية قبل 43 سنة وألف 90 كتابًا عن الإسلام

أكد صاحب الترجمة المعتمدة لمعاني كلمات المصحف الشريف إلى اللغة الكورية عضو اتحاد المسلمين الكوريين الدكتور حامد تشوي يونج كيل، أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين حول العالم وخصوصًا في مدينة سيئول الكورية, مشروع إنساني مبارك من مملكة الخير والبركة بلد المسلمين بالعالم، مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ البرامج المتنوعة لخدمة الإسلام والمسلمين.

وفي التفاصيل، تحدث الدكتور حامد عن ترجمته للمصحف الشريف وقال لـ"الخليج 365": إن مشروع ترجمة معاني كلمات القرآن الكريم إلى اللغة الكورية والذي أشرف عليه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة استغرق منه سبع سنوات متواصلة كانت حافلة بالجد والاجتهاد ومحبة الخير والتي هي من أسعد الأيام وأعظمها لديه، مشيرًا إلى أن مشاعر المسلمين هنالك في كوريا لا توصف خصوصًا أنه بلد لا يعرف العربية ولا يعرف معناها جيدًا.

وأوضح أن دوافع ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكورية كانت بسبب أن كوريا الجنوبية واجهت صعوبة كبيرة في فهم كتاب الله الكريم ويعيشون ظروفًا صعبة بوصفه من غير المجتمعات المسلمة, ويعيش في ظل مفاهيم خاطئة منحرفة مشوهة عن حقيقة الإسلام, ويرى الشعب الكوري أن الإسلام دين لا يستطيع فهمه بسهولة بسبب اللغة، ولهذا ترجمت القرآن باللغة الكورية وبإشراف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة فجزاهم الله خيرًا.

وأشار إلى أنه قام بتأليف ما يقرب من90 كتابًا عن الإسلام وأركانه ومفهومه وترجمته إلى الكورية, موضحًا أنه درس العلوم الشريعة في الجامعة الإسلامية عندما كان طالبًا فيها وكان ذلك في عام 1975 ميلادي, حيث كان سماحة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز –رحمه الله- مديرًا للجامعة واستفدت من علمه الغزير وحكمته وكنت أحضر دروسه، وأذكر أنه دعاني عدة مرات لمنزله لتناول الطعام فقد كان كريمًا خلوقًا وأوصاني بتقوى الله في السر والعلن والصبر وكنت أحفظ كلامه ووصيته فرحمه الله رحمة واسعة.

أما عن برامج وزارة الشؤون الإسلامية المنفذة في كوريا الجنوبية خلال رمضان، قال الشيخ حامد إن هذه المشروعات والبرامج الإيمانية ليست بمستغربة على بلاد الحرمين الشريفين فهي بلاد تهمها أمر المسلمين وتمتد خيراتها لعموم الناس, تنفق الملايين من أجل توحيد كلمة المسلمين وتوحيد صفهم على الحق المبين, وأشكر أخي معالي الوزير الشيخ عبداللطيف آل الشيخ على توجيهاته السديدة ومتابعته المستمرة في تنفيذ رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة السعودية الريادية.

واختتم برفع الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- على عنايتهما ورعايتهما للإسلام والمسلمين ونصرة قضاياهم وعلى تنفيذ مشروعي الإمامة وتفطير الصائمين حول العالم.